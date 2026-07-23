Limone, si sente male nella piscina di un hotel: muore un turista
Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sul posto presenti anche i carabinieri per ricostruire con esattezza l’episodio
Simone Bottura
Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso (foto d'archivio)
Per capire cosa sia successo con esattezza ci sono sul posto i carabinieri. La cosa certa al momento è che un turista tedesco di 66 anni è morto mentre stava facendo il bagno nella piscina di un hotel di Limone sul Garda.
L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13 e in via Tamas, a pochi metri dal lago di Garda, sono intervenuti i Volontari del Garda e l’elisoccorso. La situazione era parsa fin da subito disperata, l’uomo era in arresto cardiaco. Nonostante l’intervento del personale del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.