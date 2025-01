L’ex casa cantoniera di Bogliaco diventerà un presidio del 118

Già incassato il via libera di Anas e di Areu per la nuova postazione da attivare entro il 2025

La casa cantoniere dismessa a Bogliaco © www.giornaledibrescia.it

Una nuova funzione per la vecchia casa cantoniera di Bogliaco: diventerà la postazione del 118. Il progetto ha mosso i primi passi in queste settimane e in attesa di mettere nero su bianco accordi e programmi, il Comune ha incassato gli ok di Anas per il comodato d’uso dell’immobile e di Areu, l‘Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, per quanto riguarda gli aspetti legati alla logistica. In disuso Nulla osta che spianano la strada ad un progetto che sta a cuore all’Amministrazione del sindaco Giov