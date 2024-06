L’estate è pronta ad accendersi a Desenzano con 270 appuntamenti in 4 mesi

Le notti bianche che tornano sotto le vesti di «Notti di note», ma anche le tradizionali feste della bella stagione, gli appuntamenti culturali nuovi o della tradizione: il cartellone che da qui alla fine dell’estate accompagnerà desenzanesi e turisti conta più eventi che date. Circa 270 appuntamenti in 121 giorni, da giugno a settembre.

Concerti e dintorni

Le prime a balzare all’occhio sono proprio loro, le «Notti di note». A differenza della capitale della Franciacorta, Rovato, che si è vista quest’anno costretta a tenere la «sua» notte bianca nel cassetto stante l’impossibilità di riuscire a garantire la sicurezza e il presidio necessari, la capitale del Garda ne mette sul piatto sei: due al mese (12 e 26 giugno, 5 e 24 luglio, 7 e 21 agosto), pur con una formula un po’ diversa rispetto a quella proposta negli anni passati. Avranno, in particolare, una forte connotazione musicale: oltre alle bancarelle e ai mercatini, infatti, ci saranno concerti in tutte e tre le principali piazze del centro storico, e dunque piazza Malvezzi, piazza Matteotti e piazza Cappelletti.

In tema «musica», e in questa stagione, non si può prescindere dal far menzione ai numerosi «concerti tributo» che avranno luogo, in centro e nelle frazioni, un po’ per tutta estate: da Eros Ramazzotti che il 16 giugno apre a San Martino della Battaglia ai Coldplay in piazza Cappelletti a Ferragosto, fino a Zucchero il 17 agosto a Rivoltella.

Può mai mancare, poi, il cinema all’aperto? Certo che no. La rassegna inizia il 18 giugno, in castello, con la proiezione di «Un mondo a parte» di Riccardo Milani. Quanto al teatro, il cartellone presentato nelle scorso settimane dal Comune si compone di cinque date, dai Legnanesi che l’hanno aperto il 1 giugno fino a Luca Bizzarri, a chiuderlo il 26 luglio.

Altro must dell’estate, le feste. Dallo spiedo in piazza Garibaldi dei Gnari de Colatera (22 giugno) alla Festa del Lago dei Cuori Ben Nati (dall’1 al 4 agosto), fino alla 47esima edizione della Festa del Vino di San Martino (dall’11 al 15 agosto).

Storia

Qualche novità? Una su tutte: le «Archeo-Experience». Vale a dire gite, organizzate dal Museo Rambotti, alla scoperta non solo dei siti storici della zona (dalle fornaci romane di Lonato agli scavi del Lucone a Polpenazze), ma anche delle sue prelibatezze. I tour (il primo è in programma il 27 giugno) si concludono infatti con una degustazione.

Il programma completo degli eventi estivi si trova sul sito istituzionale del Comune.