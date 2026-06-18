L’estate cambia volto alla palestra di Lograto

Un’estate di lavori per restituire a studenti e realtà sportive una palestra completamente nuova. A Lograto è partito il maxi intervento di riqualificazione dell’impianto comunale di via Morando, un’opera da 370mila euro finanziata interamente con risorse proprie dell’Amministrazione comunale e destinata a risolvere le problematiche strutturali emerse negli ultimi anni.
Avanti a ritmo spedito
Il cantiere è stato aperto subito dopo la conclusione dell’anno scolastico e procederà per tutta l’estate. L’obiettivo è chiaro: completare l’intervento prima del ritorno a scuola degli studenti.
«Siamo particolarmente soddisfatti dell’andamento dei lavori - sottolinea il sindaco Gianandrea Telò -. Abbiamo individuato un’impresa di assoluta serietà che sta rispettando il cronoprogramma concordato. Per noi è fondamentale garantire il completamento dell’opera entro settembre, in modo che i ragazzi possano ritrovare una palestra pronta all’uso già all’inizio del nuovo anno scolastico».
I dettagli dell’intervento
L’intervento più significativo riguarda il rifacimento integrale della pavimentazione. Il terreno sottostante aveva infatti provocato nel tempo un progressivo abbassamento del piano di gioco, rendendo necessario un intervento radicale. I lavori prevedono la rimozione della copertura esistente, lo scavo per il consolidamento del sottofondo e la successiva posa di un nuovo parquet sportivo.
Il restyling interesserà però l’intera struttura con la sostituzione anche di tutti i serramenti, la ritinteggiatura degli ambienti e la sistemazione dei pannelli del soffitto.
Verrà inoltre sostituita la tribuna esistente con una nuova struttura meno ingombrante ma in grado di mantenere invariato il numero di posti disponibili: una soluzione che consentirà di aumentare la distanza dal campo di gioco, migliorando la sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte del pubblico.
I lavori si estenderanno anche all’esterno dell’edificio. Qui si trovano infatti un ripostiglio e la centrale termica che alimenta non solo la palestra, ma anche il municipio, l’asilo e la scuola. Anche queste strutture hanno risentito del cedimento del terreno e saranno interessate da opere di consolidamento e messa in sicurezza.
«Si tratta di un’opera impegnativa ma alla quale tenevamo particolarmente - conclude il sindaco -. Al termine dei lavori la palestra cambierà completamente volto, offrendo spazi più moderni, funzionali e sicuri per tutta la comunità».