L’estate cambia volto alla palestra di Lograto

Prima dell’inizio della scuola la struttura comunale sarà più sicura e funzionale. Previsto un nuovo parquet. Complessivamente i lavori appena iniziati hanno un costo di 370mila euro

Alice Resconi 18 giugno 2026 2 ' di lettura

Restyling completo per la palestra di Lograto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti palestra comunalelavori di riqualificazionecantiereLograto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...