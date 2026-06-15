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Gru davanti alla Pinacoteca: via i leoni di Ghidoni da piazza Moretto

I motivi dello spostamento ancora non sono noti, ma stamattina i bresciani hanno assistito alla rimozione delle sculture che dal 2022 accolgono i visitatori nel museo
Sara Polotti

Sara Polotti

Giornalista

Uno dei leoni che viene spostato da piazza Moretto, davanti alla Pinacoteca Tosio Martinengo - © www.giornaledibrescia.it
Uno dei leoni che viene spostato da piazza Moretto, davanti alla Pinacoteca Tosio Martinengo - © www.giornaledibrescia.it

Il motivo ancora non si sa (forse, semplicemente, il fatto che fossero un prestito in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura), fatto sta che chi stamattina è passato davanti a piazza Moretto ha assistito allo spostamento dei due enormi leoni che da qualche anno troneggiano davanti all’ingresso della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Le due sculture – due bozze in pietra di Mazzano, di proprietà della Fondazione Ugo Da Como (che li aveva ricevuti dalla famiglia Lombardi) – pesano 120 quintali l’uno: ecco il perché della gru che ha attirato l’attenzione dei bresciani. Per conoscere le motivazioni dello spostamento, invece, si dovrà attendere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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leoniPinacoteca Tosio MartinengoFondazione Ugo da Como
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