Gru davanti alla Pinacoteca: via i leoni di Ghidoni da piazza Moretto

Il motivo ancora non si sa (forse, semplicemente, il fatto che fossero un prestito in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura), fatto sta che chi stamattina è passato davanti a piazza Moretto ha assistito allo spostamento dei due enormi leoni che da qualche anno troneggiano davanti all’ingresso della Pinacoteca Tosio Martinengo.
Le due sculture – due bozze in pietra di Mazzano, di proprietà della Fondazione Ugo Da Como (che li aveva ricevuti dalla famiglia Lombardi) – pesano 120 quintali l’uno: ecco il perché della gru che ha attirato l’attenzione dei bresciani. Per conoscere le motivazioni dello spostamento, invece, si dovrà attendere.