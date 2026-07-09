Le virtù cardinali ispirano la festa a Ospitaletto e rigenerano la comunità

Un pellegrinaggio, momenti spirituali e comunitari, cinema e musica per creare una «Città buona».
Saranno questi i capitoli, e il tema principale, del percorso che condurrà alla festa patronale di questo 2026, nel solco del cammino messo in moto dalla parrocchia e dal Comune per «rigenerare il senso di comunità».
Avviato con il Corpus Domini (il 4 giugno), questo percorso entra nel vivo questo mese con la conclusione durante il fine settimana della festa di San Giacomo Maggiore, il 25 luglio.
La proposta
«Anche quest’anno vogliamo proporre alcune occasioni per rigenerare il senso di comunità intorno ad alcuni valori che nella figura del patrono possano trovare ispirazione e crescita pastorale, sociale e culturale – spiega il parroco don Adriano Bianchi –. Per il 2026 saranno le quattro virtù cardinali a mediare il tema “Una città buona”: giustizia, fortezza, prudenza e temperanza che appartengono alla grande tradizione della sapienza umana».
Gli eventi
Tra gli eventi di maggior interesse ci sarà la «Cena dei colori» di questo sabato alle 20 in oratorio. Un evento per le missioni durante il quale sarà presentato il progetto «Forno al fresco» per il reinserimento lavorativo dei detenuti del carcere di Bergamo. Martedì 14 luglio (alle 21.30, nel parco del Museo Ghidoni) sarà proiettato «La grazia» di Paolo Sorrentino per riflettere sulla prudenza.
«Il percorso del 2026 ci vedrà percorrere la via della Valle Sabbia, a partire dal Lago d’Idro – prosegue don Bianchi parlando del pellegrinaggio che si terrà dal 16 al 19 luglio –. Domenica 19 l’ultima tappa da San Giacomo al Mella, passando per Roncadelle e Travagliato, ci farà giungere alla Chiesa di San Giacomo Maggiore di Ospitaletto, dove verrà celebrata alle 10.30 la Messa del Pellegrino».
Gli appuntamenti proseguiranno il 23 luglio con il tradizionale concerto d’estate del Corpo bandistico di Ospitaletto «Aspettando san Giacomo» (alle 21 sul sagrato della chiesa parrocchiale) e la sera successiva con la cena in bianco in Villa Presti a cura del Comune. Sabato 25 luglio alle 10.30 tutto culminerà con la messa del patrono, mentre nelle principali vie del centro ci saranno bancarelle e piccoli eventi. In serata party show organizzato dal Comune “Voglio tornare negli anni ‘90” in Piazza Mercato. Domenica sera in Piazza Roma serata con i talenti di Ospitaletto e la special guest Matteo Faustini. Per informazioni: canali di comunicazione della parrocchia e del Comune.