Valvestino, reti paramassi con l’elicottero: traffico a singhiozzo

Simone Bottura
Fino al 27 febbraio brevi sospensioni della circolazione, sabato e domenica non sono previste limitazioni al traffico
A Valvestino fino al 27 febbraio chiusure della SP 9 per lavori
Le barriere e le reti paramassi arrivano con l’elicottero: si circola a singhiozzo sulla Sp 9 Gargnano-Valvestino-Magasa. Continuano i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale che dalla riviera gardesana porta a Navazzo e nei borghi montani della Val Vestino.

Sono diversi i cantieri attivi: per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo le disastrose frane causate dalle piogge del settembre 2024; per la sistemazione dei marciapiedi pericolanti e la riabilitazione strutturale dei ponti ai km 15+546 e 17+455; infine, per il consolidamento del versante a monte della strada interessato dal vasto incendio che nel giugno 2021 aveva reso particolarmente fragile l’area boschiva del Dos dei Sas, dove le fiamme avevano compromesso la funzione naturale del bosco di trattenimento e rallentamento del materiale roccioso proveniente dai versanti superiori.

La circolazione

Nell’ambito di quest’ultimo intervento le opere programmate dalla Provincia di Brescia prevedono il rivestimento con rete metallica del versante a monte della provinciale, dal km 17+900 al km 18+300, da parte della ditta appaltatrice, il Consorzio Triveneto Rocciatori. Ora per consentire la posa delle infrastrutture metalliche, la Provincia ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale: da oggi 17 fino a venerdì 27 febbraio potranno essere programmate brevi sospensioni della circolazione in entrambe le direzioni, della durata massima di 5-6 minuti, gestite da movieri durante le operazioni di sorvolo della sede stradale con l’elicottero per il trasporto dei materiali di cantiere.

Il provvedimento riguarda la Sp 9 Gargnano-Valvestino-Magasa nel tratto compreso tra il km 18+000 e il km 19+400, nel territorio comunale di Valvestino, ma anche la Sp 58 Idro-Capovalle-Molino di Bollone al km 17+250, in prossimità dell’intersezione con la Sp 9. Le interruzioni potranno verificarsi nei giorni feriali; nelle giornate di sabato e domenica, invece, non sono previste limitazioni al traffico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
lavorisicurezzaSp9Valvestino
