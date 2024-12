Lavori stagionali, a Natale contratti a tutta precarietà

La tendenza è radicata: basti pensare che nel 2023 tre contratti su quattro erano a tempo determinato

Pienone sotto i portici per lo shopping natalizio

Non è il mese dell’anno in cui si registra il record di assunzioni, ma è storicamente quello caratterizzato dal boom di nuovi contratti legati alle festività natalizie e alla stagione turistica invernale. D’altronde dicembre, anche a Brescia, è sinonimo di lavoro stagionale: intermittente, di collaborazione, di somministrazione. In una parola: precario. Giovani lavoratori precari: è impossibile risparmiare Il dato Solo nell’ultimo mese del 2023 gli avviamenti al lavoro sono stati quasi 12mila, c