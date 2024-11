Il lavoro moderno è quasi solo precario, anche a Brescia

La flessibilità si è trasformata in precarietà e anche nella nostra provincia sono numerosissimi i contratti a tempo determinato, il lavoro intermittente e i part-time

3 ' di lettura

La folla a Domani Lavoro, la fiera per chi cerca un'occupazione o candidati - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Negli anni Novanta la panacea di tutti i mali del mondo del lavoro aveva il nome di flessibilità. Ma si è rivelata un inganno e tempo qualche anno dopo il nuovo Millennio si è trasformata in precarietà. E Brescia non è esente da un fenomeno ormai cronico per il nostro Paese. Diecimila in coda per un colloquio: a Brescia c’è «Domani Lavoro» I contratti a tempo determinato Basti pensare che nel 2023 in provincia sono stati attivati oltre 217mila rapporti di lavoro (ovvero nuove assunzioni) riferit