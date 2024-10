Nuovi avviamenti al lavoro: l’80% dei contratti è precario

Elio Montanari

Il tempo indeterminato ormai sempre più residuale. Una pratica su tre è per il tempo parziale

Il tempo indeterminato ormai sempre più residuale

Precarietà. È la condizione in cui vivono migliaia di lavoratori e lavoratrici, giovani e meno giovani avviati al lavoro con tipologie contrattuali «flessibili», che significa banalmente non standard, ovvero con un tempo di lavoro determinato o «in somministrazione» da parte di agenzie di collocamento presso imprese che necessitano di collaboratori o, ancora, lavoro intermittente e le «collaborazioni». E poi c’è l’utilizzo del lavoro a tempo parziale, una modalità in espansione che, secondo anal