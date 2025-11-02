Lavori in parete: la 45 bis chiude per tre mattine

Si prospettano tre giorni di disagi per chi si sposta lungo il confine tra Limone e Riva. Il Servizio Strade della Provincia autonoma di Trento ha infatti annunciato tre giornate di chiusura della strada statale 45 bis Gardesana Occidentale, nel tratto tra Lombardia e Trentino.

Nelle giornate di martedì 4 novembre, lunedì 24 novembre e martedì 2 dicembre, la strada sarà completamente chiusa al traffico dalle 9 alle 14 per consentire lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose. Gli interventi rientrano nel progetto di realizzazione della Ciclovia del Garda e prevedono tre operazioni di demolizione controllata mediante esplosivo.

Inevitabile, per ragioni di sicurezza, la chiusura temporanea della statale. Durante le tre giornate interessate, la corsa del bus di linea in partenza alle 12.45 da Riva verso Limone, utilizzata da numerosi studenti bresciani che frequentano le scuole nella cittadina trentina, sarà temporaneamente sospesa. Il trasporto degli studenti da Riva a Limone sarà comunque garantito con due autobus supplementari all’apertura della strada, ma saranno da mettere in conto possibili ritardi a causa del traffico che potrebbe accumularsi sulla 45 bis durante la chiusura. Si ricorda inoltre che, in concomitanza con i lavori, sarà in vigore anche un divieto di navigazione nello specchio di lago sottostante le pareti interessate dagli interventi.