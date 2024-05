Lavori conclusi, è stata riaperta la ciclopedonale Vello-Toline

Dopo 7 mesi e mezzo è stata ufficialmente riaperta oggi la pista ciclopedonale Vello-Toline sul lago d’Iseo. Ultimati i lavori di asfaltatura, l’amministrazione comunale di Marone ha revocato l’ordinanza che imponeva la chiusura.

Chiusura che risale al 21 settembre scorso, giorno in cui perse la vita il 50enne di Pisogne Marco Frassi precipitato dalla Sp 510 mentre era alla guida del suo furgone. Nell’incidente erano rimaste danneggiate sia la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo che, appunto, la ciclopedonale Vello-Toline.

Ora il tratto di strada a strampiombo sul lago torna a essere percorribile per pedoni e ciclisti, in tempo per la bella stagione.