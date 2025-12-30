Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Lavori sui binari tra Brescia e Verona, a gennaio modifiche ai treni

Pullman sostitutivi per i regionali, variazioni per i Frecciarossa e gli Eurocity. Qui tutti i dettagli e gli orari
Circolazione sospesa tra Verona e Brescia a gennaio
La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Brescia e Verona Porta Nuova dalle 5 del 10 gennaio alle 5 del 12 gennaio 2026, e tra Brescia e Lonato (Brescia) dalle 5 del 24 gennaio alle 3 del 26 gennaio 2026. Sospensioni anche tra Brescia e Sommacampagna e tra Verona Porta Nuova e Padova dalle 0.30 alle 5 del 24 gennaio 2026, per lavori di realizzazione del tratto di linea alta velocità Brescia-Padova.

Bus sostitutivi

Trenitalia Regionale ha previsto corse bus tra Brescia e Verona Porta Nuova e tra Verona Porta Nuova e Padova, con modifiche degli orari e aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici o altri mezzi di micromobilità elettrica né di animali, ad eccezione dei cani d'assistenza.

Variazioni Frecciarossa e Eurocity

I Frecciarossa che collegano Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste, nei giorni 10, 11, 24 e 25 gennaio, subiscono variazioni di percorso con la cancellazione delle fermate di Brescia, Peschiera del Garda, Desenzano, Verona Porta Nuova e Vicenza, con incremento dei tempi di viaggio o soppressioni. I Frecciarossa del collegamento Roma-Brescia subiscono la limitazione di percorso a Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta Verona-Brescia anche nei giorni 9, 12, 23 e 26 gennaio.

I treni Eurocity delle linee Venezia Santa Lucia-Geneve e Venezia Santa Lucia-Zurigo subiscono modifiche di percorso e variazioni orarie. Il 24 gennaio i treni EC 41 e 146 sopprimono diverse fermate intermedie. Nelle date 10, 11, 24 e 25 gennaio i treni EC 301 e 306 sono limitati da e per Milano Centrale. Nelle date 10, 11 e 25 gennaio i treni EC 41, 46 e 146 sono soppressi integralmente nella tratta Venezia Santa Lucia-Domodossola e saranno parzialmente sostituiti da bus a prenotazione obbligatoria nella tratta Milano Centrale-Domodossola.

