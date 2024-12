L’augurio per Natale del vescovo Tremolada: «Seminate speranza»

Come ogni anno, in occasione del Natale, il vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada affida a un videomessaggio i suoi auguri ai bresciani.

«Il Natale di quest’anno ha una caratteristica singolare – dice il vescovo – perché ci introduce all’anno giubilare». Un cammino inaugurato ieri sera da papa Francesco, che a Roma ha aperto la Porta Santa.

Il messaggio che il pontefice ci affida, ricorda mons. Tremolada, «è di essere pellegrini di speranza». «In questo momento – dice – abbiamo bisogno di tenere viva la speranza. Il Natale per noi cristiani è proprio il fondamento di quella speranza che è capace di tenere viva la luce della vita».

Leggi anche Un Giubileo di speranza in un tempo di guerra

«Il futuro non può essere accolto senza il legame con il presente. Non possiamo sperare genericamente in futuro che non conosciamo – spiega –, dobbiamo sperare nel bene che il futuro ci porterà e per poterlo fare dobbiamo appoggiarci sull’esperienza del bene che vediamo nel presente».

«Per questo è importante che tutti, nel tempo che viviamo – conclude mons. Tremolada –, diventiamo persone che seminano azioni che hanno sapore della speranza, perché siano i germogli della speranza che ci porterà il futuro»