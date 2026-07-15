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Ricercato per furto in Perù, arrestato a Brescia un 50enne

Per il reato per il quale è imputato l’uomo rischia fino a cinque anni e mezzo. Ora si trova nel carcere cittadino, in attesa di essere consegnato alle autorità peruviane
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La Questura di Brescia
La Questura di Brescia

Nel suo Paese di origine è imputato per furto aggravato. Reato per il quale rischia fino a cinque anni e mezzo di carcere.

Per questo le autorità giudiziarie peruviane lo stavano cercando. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Brescia hanno arrestato cittadino peruviano 50enne, residente in città ed incensurato in Italia, dando così esecuzione a un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima.

In carcere

Il latitante, fermato a Brescia, al termine delle procedure di identificazione è stato scortato in carcere a disposizione della Corte d’Appello di Brescia, in attesa di essere consegnato alle autorità peruviane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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