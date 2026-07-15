Ricercato per furto in Perù, arrestato a Brescia un 50enne

Nel suo Paese di origine è imputato per furto aggravato. Reato per il quale rischia fino a cinque anni e mezzo di carcere.
Per questo le autorità giudiziarie peruviane lo stavano cercando. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Brescia hanno arrestato cittadino peruviano 50enne, residente in città ed incensurato in Italia, dando così esecuzione a un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima.
In carcere
Il latitante, fermato a Brescia, al termine delle procedure di identificazione è stato scortato in carcere a disposizione della Corte d’Appello di Brescia, in attesa di essere consegnato alle autorità peruviane.