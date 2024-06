Latitante arrestato in un municipio della Valtrompia: voleva un certificato, ha trovato gli agenti

Si è presentato in comune per chiedere un certificato. Non pensava che la condanna a cinque anni e sei mesi che pende su di lui da tempo lo avrebbe raggiunto anche in Valtrompia.

Invece dietro allo sportello dell'anagrafe ha trovato gli agenti della Locale che lo hanno arrestato e portato in carcere.

È finita nel municipio di un comune della Valtrompia la latitanza di un 34enne marocchino condannato per diversi reati, tra cui rapina, ad una pena di cinque anni e sei mesi. Quando gli impiegati hanno inserito i suoi dati nel sistema immediatamente si è attivato un messaggio di allerta legato all'ordine di rintraccio dell'uomo. Nel tempo che è servito per preparare il certificato la pattuglia è arrivata sul posto e ha bloccato il latitante.