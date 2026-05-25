Si aggirava con fare sospetto: latitante arrestato a Desenzano del Garda

Gli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda hanno arrestato un 32enne albanese con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dando esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura di Brescia. L’uomo deve scontare 6 anni e 7 mesi di reclusione per il cumulo delle pene ricevute.

È stato individuato in via Francesco Agello durante i normali controlli del territorio , mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Dopo l’identificazione è stato portato nel carcere Canton Mombello di Brescia per l’espiazione della pena.

Il questore Paolo Sartori ha disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per procedere all’espulsione una volta scontata la pena, citando la pericolosità e i precedenti dell’uomo. Sartori ha ribadito che la ricerca dei latitanti è prioritaria per dare esecuzione alle sentenze ed evitare che soggetti con gravi precedenti restino liberi di commettere altri reati.