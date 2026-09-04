Barberino, lancia la ex dal viadotto dopo averla sequestrata

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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La vittima e il punto in cui sono precipitati

Femminicidio in Toscana: donna ha cercato di chiedere aiuto al 112 dal bagagliaio dove era stata rinchiusa. L'uomo si è suicidato

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali