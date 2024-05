L’Alzabandiera per un’Adunata che alimenta un sogno di pace

La lunga marcia di avvicinamento è cominciata e già ieri alcuni Alpini della terra bresciana sono partiti, chi a piedi chi in bicicletta, per raggiungere Vicenza, dove domani mattina alle 9 la cerimonia dell’Alzabandiera in piazza dei Signori aprirà ufficialmente la 95esima Adunata Nazionale Alpini.

Non sono stati i primi a partire, però, visto che ad aspettarli troveranno quelli arrivati nei giorni precedenti in macchina e con i camion, per allestire i campi, montare le tende, le cucine ed i servizi per trascorrere i tre giorni dell’evento in compagnia.

Un centinaio della sezione Ana Salò «Monte Suello» sono a Vicenza già da lunedì scorso, insieme con i colleghi della sezione di Brescia e con quelli della Valcamonica.

Il meteo favorevole che, pare, bacerà la sfilata di quest’anno, e la vicinanza alla nostra provincia della città che ospita l’Adunata, potrebbero favorire un afflusso maggiore di Alpini rispetto a quanti l’anno scorso hanno sfilato ad Udine, complice la distanza e la fitta pioggia che, nel 2023, ha segnato la tre giorni di evento.

Da sapere

A Vicenza domenica 12 maggio dovrebbe sfilare un migliaio di Alpini iscritti alla sezione Salò Monte Suello, comprese le tre fanfare, che hanno già dato la loro disponibilità, più un altro migliaio, o poco più, della sezione Ana della Val Camonica. Come da tradizione, più numerose saranno le Penne nere della sezione di Brescia, che arriveranno a Vicenza in diverse migliaia.

Come è avvenuto per le ultime adunate, anche a Vicenza sono messi al bando i «trabiccoli», mezzi su tre, quattro, anche otto ruote, allestiti in modo molto fantasioso, e spesso non omologati. Quest’anno le autorità locali assicurano «misure drastiche» contro tutti quei mezzi non a norma con il Codice della strada, anche perché il centro storico di Vicenza, piccolo e praticamente tutto pedonale, preso d’assalto da migliaia di Penne nere, sarà difficile da percorrere con un mezzo a motore. Non scommettiamo nulla, ma qualche «trabiccolo», ne siamo certi, si vedrà anche a Vicenza.

A piedi o in bicicletta, destinazione Vicenza: l’Adunata è un richiamo irresistibile - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il motto

Il motto della 95esimo Adunata è «Il sogno di Pace degli Alpini» e per l’occasione sarà promossa una raccolta fondi per il progetto di educazione alla pace e alle pari opportunità, rivolto alle giovani generazioni, dal titolo «Intrecci di Pace».

A Vicenza, terra alpina, l’Adunata torna dopo 33 anni, con un fitto programma di incontri e di commemorazioni. La città veneta è, infatti, circondata dai luoghi che hanno fatto la storia alpina, le cime che hanno segnato il destino di migliaia di Alpini, dal Pasubio al Cimone, dall’Ortigara al Grappa, e sono ben quattro i sacrari che domani mattina alle 9 saranno collegati con piazza dei Signori per l’Alzabandiera.

Il programma di domani

La prima giornata proseguirà, al mattino, con la deposizione della corona al monumento ai Caduti e con l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini.

Nel pomeriggio, il momento più solenne sarà la sfilata della Bandiera di guerra, che da piazza Castello raggiungerà piazza dei Signori, dove il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, pronuncerà il discorso di benvenuto agli Alpini di tutta Italia.

Sui nostri media

Come da tradizione, anche quest’anno l’Editoriale Bresciana seguirà molto da vicino l’Adunata Nazionale Alpini. Una squadra di tecnici e giornalisti di Teletutto e del Giornale di Brescia è in partenza oggi per Vicenza, dove da domani racconterà i momenti salienti del raduno.

Le fasi più significative dell’Adunata saranno in diretta sui profili social del GdB; nei Tg di Teletutto (in diretta alle 12.30 e alle 19.30) servizi sulle giornata e interviste agli Alpini bresciani. Su Teletutto, sabato alle 20.30, in diretta dalla Basilica Palladiana, la direttrice Nunzia Vallini e Clara Camplani presenteranno la Serata Alpina. Domenica dalle 11 collegamenti per la sfilata (poi dalle 14.30 alle 17.30).

Sul sito internet del Giornale di Brescia ci saranno gli aggiornamenti in tempo reale.