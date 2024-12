L’Alta Valle Camonica è pronta: il boom da Santo Stefano

È tutto pronto in alta Valcamonica per le festività natalizie: le località sono tutte addobbate già da diversi giorni, il cartellone di eventi è zeppo come non mai, alberghi e appartamenti sono ormai sold out e, in giro per i borghi, c’è l’energia e l’atmosfera giusta. L’unica vera assente è ancora la neve: in verità qualche spruzzata dal cielo è arrivata, giusto per spolverare i tetti, e moltissima è stata sparata dai cannoni per l’innevamento programmato sulle piste. Ma manca ancora uno sforzo per avere il paese-presepe che incanta i turisti: tutti confidano nella perturbazione che potrebbe arrivare intorno a Natale, nei giusti tempi per garantire la magia per tutte le festività.

In giro per le strade e in pista si percepisce la voglia di vacanze: le strutture ricettive sono perlopiù al completo, qualcosa è rimasto, per qualche disdetta dell’ultimo minuto, ma sono attese le classiche prenotazioni sotto data. Come da tradizione, il Natale nelle località sciistiche camune non è mai da pienone, perché molti preferiscono passare la Vigilia e il giorno di festa in famiglia. Il boom è atteso da Santo Stefano in poi, soprattutto intorno a Capodanno e poi per il ponte dell’Epifania. D'altronde, dicono tutti, quest’anno i giorni delle festività sono davvero ben congegnati, con tanti ponti lunghi e occasioni per prendersi qualche giorno di relax.

Leggi anche Pontedilegno-Tonale nella top 10 delle località sciistiche più amate

Ponte di Legno si presenta per le festività natalizie 2024 in gran forma, forte della nuova medaglietta che si è appuntata al petto: essere entrata nel gotha delle dieci migliori e più amate località invernali, insieme alle più blasonate d’Italia.

Le fiaccolate sulla neve

Una delle fiaccolare dei maestri di sci camuni © www.giornaledibrescia.it

E se alla Viglia a prevalere sono le celebrazioni religiose di mezzanotte, i concerti degli zampognari e i presepi viventi, a Capodanno non potranno mancare le fiaccolate dei maestri di sci. Ne sono programmate ben quattro: la prima a Temù il 28 dicembre alle 18.30 alla partenza degli impianti con musica, animazione con dj e spettacolo pirotecnico; il 30 si passa al Tonale, alle 21 sulla pista Alpe Alta, sempre con musica, vin brulé e fuochi d’artificio. La sera del 31 impossibile mancare alle 19 alla fiaccolata dal Corno d'Aola, con spettacolo pirotecnico verso il Castellaccio per salutare l'anno vecchio e dare il via ai festeggiamenti per il nuovo in piazza. Si chiude il 5 gennaio alle 21 alla partenza della cabinovia Paradiso.