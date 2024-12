Pontedilegno-Tonale nella top 10 delle località sciistiche più amate

Pontedilegno-Tonale entra di diritto e d’orgoglio nella top ten delle destinazioni preferite per il turismo montano in Italia. Il carosello camuno si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e la qualità dell’offerta sciistica, scalando posizioni in diverse categorie, giocandosela alla pari con il gotha del turismo bianco italiano.

A dirlo è la ricerca che ogni anno pubblica Skipass Panorama Turismo. Il comprensorio dell’Alta Valcamonica si posiziona al decimo posto nella classifica generale tra le località sciistiche più amate, salendo di tre posizioni rispetto al 2023 e consolidando il suo appeal come destinazione ideale per le vacanze invernali. Diversi gli indicatori considerati: Ponte-Tonale si è guadagnato il terzo posto tra le località green più apprezzate, migliorando la propria posizione rispetto al 2023, quando era sesta, grazie agli investimenti in energie rinnovabili che consentono di definirla autonoma dal punto di vista energetico.

Significativo anche l’ottavo posto tra i demani preferiti dagli italiani, guadagnando tre posizioni e confermando il ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali grazie ai cento chilometri di piste. Ponte-Tonale ha ottenuto ottimi piazzamenti anche nella percezione di località family friendly (sesto posto, con quattro posizioni conquistate) e, tra le piste, hanno ottenuto un riconoscimento la Paradiso (quarta nella classifica delle più adrenaliniche) e la Valena (terzo tra le più divertenti). «È un risultato fino a pochi anni fa impensabile – commenta Mario Bezzi, presidente del consorzio Ponte-Tonale –. Questi riconoscimenti che premiano il lavoro e l’attenzione che, insieme agli operatori, poniamo nel garantire esperienze di alta qualità nel rispetto dell’ambiente».