Lago d’Iseo Half Marathon: il 2 giugno la festa dello sport

È tutto pronto per la Lago d’Iseo Half Marathon, la mezza maratona che si dipana attraverso alcuni dei paesaggi più belli di tutto il Sebino, da Iseo fino a Pisogne. Un percorso da oltre 21 chilometri avvolti, da un lato, nell’abbraccio del lago con vista su Monte Isola e, dall’altro, di vigne, frutteti e ulivi tipici del paesaggio lacustre. L’evento, organizzato dall’Asd P3RSONAL, ha già registrato il tutto esaurito da settimane, confermando l’enorme fascino di un tracciato unico in Italia.

La gara La gara regina, certificata Fidal, prenderà il via alle 8.45 da via Roma a Iseo. Da lì, il serpentone di runner costeggerà l’acqua attraversando i comuni di Sulzano, Sale Marasino e Marone, per poi immettersi nel tratto più spettacolare della manifestazione: la suggestiva ciclopedonale Vello-Toline, dove la roccia sposa il blu del lago. L’arrivo, dopo una cavalcata pianeggiante e velocissima, è fissato sul lungolago di Pisogne, sotto lo sguardo della storica Torre del Vescovo.