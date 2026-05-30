Lago d’Iseo Half Marathon: il 2 giugno la festa dello sport

È tutto pronto per la Lago d’Iseo Half Marathon, la mezza maratona che si dipana attraverso alcuni dei paesaggi più belli di tutto il Sebino, da Iseo fino a Pisogne. Un percorso da oltre 21 chilometri avvolti, da un lato, nell’abbraccio del lago con vista su Monte Isola e, dall’altro, di vigne, frutteti e ulivi tipici del paesaggio lacustre. L’evento, organizzato dall’Asd P3RSONAL, ha già registrato il tutto esaurito da settimane, confermando l’enorme fascino di un tracciato unico in Italia.
La gara
La gara regina, certificata Fidal, prenderà il via alle 8.45 da via Roma a Iseo. Da lì, il serpentone di runner costeggerà l’acqua attraversando i comuni di Sulzano, Sale Marasino e Marone, per poi immettersi nel tratto più spettacolare della manifestazione: la suggestiva ciclopedonale Vello-Toline, dove la roccia sposa il blu del lago. L’arrivo, dopo una cavalcata pianeggiante e velocissima, è fissato sul lungolago di Pisogne, sotto lo sguardo della storica Torre del Vescovo.
Non solo agonismo
Il 2 giugno sul Lago d’Iseo sarà una grande festa dello sport aperta a tutti. Alle 10.45 scatterà infatti da Vello la «7K Family Run», una camminata non competitiva che coprirà l’ultimo tratto della mezza maratona, ideale per famiglie e amatori. Spazio anche ai più piccoli nel centro di Pisogne con le «Mini Run» promozionali.
Sotto il profilo logistico, la macchina organizzativa è imponente. Il ritiro dei pettorali avverrà la mattina stessa dalle 6 presso la Palestra Comunale di Iseo. Per agevolare gli atleti, l’organizzazione ha predisposto un servizio di trasporto bagagli dalla partenza all’arrivo e un piano di navette per il rientro a Iseo.
Il Sebino si prepara così a una giornata di turismo sportivo che coniuga la fatica della corsa alla bellezza mozzafiato del paesaggio, offrendo ad atleti e spettatori un inizio di giugno indimenticabile. Tutte le informazioni per vivere la gara (anche da spettatore) sono disponibili a questo link, dove si può consultare anche il regolamento della maratona.