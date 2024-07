Lago di Garda pieno di acqua e turisti, sul Sebino l’estate annaspa

Alice Scalfi – Veronica Massussi

In riva al Benaco alcuni paesi fanno addirittura meglio del 2023. Campeggi tra le realtà più in crisi

L’estate 2024? Ha luci e ombre, almeno in questa fase iniziale. Se il lago di Garda può sorridere per il buon afflusso turistico nonostante il maltempo, il Sebino deve fare i conti con qualche difficoltà in più. Nuovi mercati Per Marco Girardi, presidente del Consorzio lago di Garda Lombardia, si sta vivendo «una stagione piena di sorprese». Perché le presenze sono buone, perché il Garda sta «sfondando» anche nuovi mercati, perché le prossime settimane lasciano presagire cose belle. Almeno, ques