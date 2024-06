Ladro sorpreso a rubare su un’auto aggredisce il proprietario: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato la notte scorsa in via Triumplina un 40enne per tentata rapina aggravata. La segnalazione di un furto a bordo di un’auto in corso era pervenuta al numero 112 da un cittadino. L’uomo ha segnalato la presenza di una persona sospetta nei pressi del parcheggio di un centro commerciale di via Triumplina, nei pressi della fermata Prealpino della metropolitana.

La zona, a seguito di alcuni esposti, è stata oggetto di un’intensificazione delle attività di pattugliamento. La Centrale Operativa ha quindi inviato la volante di zona che, in pochi minuti, ha individuato e colto in flagranza un soggetto mentre stava aggredendo il proprietario di un veicolo in sosta che lo aveva sorpreso all’atto di rompere i cristalli e di introdursi all’interno dell’abitacolo alla ricerca di oggetti da rubare.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato e arrestato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un martelletto frangivetro utilizzato per il danneggiamento delle vetture in sosta. Posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di giudizio direttissimo, è stato trasferito in carcere, mentre la Divisione anticrimine della Questura sta completando l’istruttoria per l’applicazione della misura di prevenzione del Daspo Willy per la durata di due anni.