Ladri hi-tech entrano nell’auto per rubare in appartamento

Alle vittime bresciane è stato clonato il telecomando della vettura mentre erano al supermercato

2 ' di lettura

Per rubare le chiavi di casa i ladri clonano il telecomando dell'auto © www.giornaledibrescia.it

Il telecomando dell’auto clonato al momento dell’inserimento dell’allarme, le chiavi di casa, se presenti nell’abitacolo, portate via, e poi una delle quattro gomme forate. Tre mosse per arrivare al colpo grosso: svuotare casa del malcapitato che nel frattempo sta facendo la spesa. Non è una leggenda metropolitana, ma è accaduto realmente nei giorni scorsi. Ad una famiglia che aveva parcheggiato l’auto all’esterno del Leroy Merlin e ad una coppia di anziani nei parcheggi sotterranei dell’Esselun