Ladro di rame sorpreso dentro l’ex hotel di Angolo Terme a rubare cavi

L’intervento

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, dopo una segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza 112. I carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme hanno raggiunto la struttura alberghiera dismessa e, una volta entrati, hanno sorpreso il 37enne mentre stava rimuovendo cavi elettrici per recuperare le componenti metalliche.