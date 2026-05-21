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Ladro di rame sorpreso dentro l’ex hotel di Angolo Terme a rubare cavi

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, preso in flagrante mentre rimuoveva cavi elettrici: aveva accumulato circa 71 chilogrammi di metallo
I carabinieri con il rame recuperato
I carabinieri con il rame recuperato

Sorpreso mentre rubava cavi di rame all’interno dell’ex «Hotel Terme» di Angolo Terme: un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Darfo Boario Terme con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, dopo una segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza 112. I carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme hanno raggiunto la struttura alberghiera dismessa e, una volta entrati, hanno sorpreso il 37enne mentre stava rimuovendo cavi elettrici per recuperare le componenti metalliche.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva già accumulato circa 71 chilogrammi di cavi in rame. Durante i controlli, i carabinieri hanno inoltre trovato diversi arnesi da scasso.

Il 37enne, cittadino italiano con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza. Nella mattinata di oggi è previsto il rito per direttissima al tribunale di Brescia.

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cavi di ramefurto di metalloAngolo Terme
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