Spaccata con un tombino al ristorante Regrub

Questa notte un uomo ha rotto con un tombino la vetrata del ristorante Regrub in via Tosio in città e ha portato via alcuni contanti lasciati nel registratore di cassa.

Il ladro ha potuto agire indisturbato grazie alla copertura di un’impalcatura per dei lavori in corso posta sulla facciata dell'edificio. L’ingresso nascosto e la poca visibilità hanno consentito all’uomo di entrare nel locale senza richiamare l’attenzione dei vicini.

I danni materiali sono più consistenti del furto in sè e i proprietari del locale – che attendono la sostituzione della vetrata – temono che il caso possa ripetersi: un problema economico di rilievo per una società che è nata solo pochi anni fa con il primo punto vendita in via Corsica.