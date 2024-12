Ladri d’appartamento tra Poncarale e la Bassa

Continuano i furti nelle case dell’hinterland e dei primi comuni della Bassa bresciana. Venerdì a farne le spese due abitazioni di Poncarale dove i ladri sono intervenuti nel tardo pomeriggio mettendo a soqquadro tutti i locali. In un caso sono entrati in un appartamento di via Primo Novembre portando via una Play Station 5, della bigiotteria, quindi aprendo i regali natalizi e portando via abiti presi da cassetti e armadi.

Nel secondo caso i ladri sono entrati in azione poco dopo in via Veneto e, anche in questo caso, hanno sottratto monili in oro, una felpa e una giacca.

In questo periodo pare che si siano intensificati i raid dei ladri nelle case della nostra provincia e per questo l’Arma dei carabinieri ha disposto una serie di controlli straordinari del territorio proprio per prevenire i reati predatori. Resta che statisticamente i ladri colpiscono dalle 16.30 alle 20.30, approfittando delle assenze delle persone per le festività.