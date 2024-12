Furti, Arma e cittadini si incontrano: «Segnalate quanto vi sembra sospetto»

«Aiutateci ad aiutarvi perché insieme possiamo fare molto. L’esperienza ci dice che questo è il periodo più brutto dell’anno per quanto concerne i furti, ma se c’è collaborazione e l’attenzione alle misure minime di autodifesa, possiamo prevenirli».

Sono queste le parole del maggiore Robert Irlandese, comandante della Compagnia Carabinieri di Verolanuova, davanti a una sala gremita in occasione dell’incontro tra la popolazione e l’Arma dei Carabinieri organizzato in Municipio a Capriano del Colle. Presenti al tavolo dei relatori oltre al maggiore Irlandese anche al sindaco Stefano Sala, il comandante della Polizia locale, la dottoressa Emilia Raffaini e il maresciallo della stazione di Bagnolo Mella Alessandro Roda.

L’invito

«Un sospetto è un sospetto, soprattutto in questo periodo – sottolinea il maggiore – segnalate quanto di inusuale e strano vedete. Non abbiate timore a chiamare il 112 perché pensate magari di far perdere tempo alle forze dell’ordine, siamo noi che ve lo chiediamo».