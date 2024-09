L’acqua a Vestone è tornata ad essere potabile. Ats ha dato il via. Considerati i valori registrati dalle ultime analisi, è stata revocata l’ordinanza che da giovedì scorso vietava l’utilizzo dell’acqua per usi umani. L’incubo per le centinaia di abitanti nel capoluogo di Vestone e nella frazione Mocenigo è finito.

Nei giorni scorsi, infatti, l’acquedotto poteva essere utilizzato solo per gli sciacquoni, mentre l’acqua potabile veniva fornita ai cittadini con le autobotti.

Il problema che aveva portato allo sversamento nella rete di una certa quantità di olio emulsionabile era stato risolto in poche ore. C’è voluto del tempo perché i risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati in diversi punti dell’acquedotto potessero risultare normali, quindi adeguati all’utilizzo umano.

Le istruzioni dell’ordinanza

Nell’ordinanza del sindaco diffusa oggi nel pomeriggio, dopo il via dato da Ats, si suggerisce anche di effettuare un abbondante flussaggio dell’acqua prima di utilizzarla, cercando di areare la stanza, proseguendo fino alla completa scomparsa di eventuali odori sgradevoli e colorazione anomala.

Una procedura che consente la rimozione di eventuali residui presenti nei sistemi di distribuzione interni degli edifici, qualora presenti.