La «Vigna storica» schiva le puntine sulla strada e fa il pienone

«Vigna storica»: la pedalata vintage di Rovato ha richiamato centinaia di appassionati da tutto il Nord Italia, grazie a una manifestazione che fin dallo slogan dichiara la propria passione: «Pedala nel passato, vivi la storia». Una corsa, quella organizzata dall’Asd Pedale Franciacorta in collaborazione con il Comune, più forte anche dell’inciviltà di chi, nella notte, ha disseminato puntine nel tratto di via Cocchetti ai piedi del Monte Orfano, dove di lì a poco sarebbero transitate le biciclette, tutte rigorosamente d’epoca o di d’ispirazione storica, realizzate entro e non oltre il 1987.

Grazie all’allarme di alcuni residenti, passati per una passeggiata di primo mattino per la strada, gli organizzatori sono riusciti a tempo di record a ripristinare il percorso, con la partenza scattata regolarmente ieri, domenica.

Epicentro piazza Cavour, dove si sono ritrovati ben 420 appassionati di ciclismo d’altri tempi, arrivati da tutto il Nord Italia. Due i percorsi previsti, da 38 e 58 chilometri, tutti alla scoperta delle colline di Franciacorta, tra vigneti, castelli e ville signorili. Oltre, ovviamente, alle cantine, diverse delle quali scelte come tappe intermedie per un ristoro targato Franciacorta Docg.

Per pranzo, invece, il rientro in piazza Cavour, dove è stato celebrato il piatto principe dell’enogastronomia franciacortina, il manzo all’olio di Rovato, cittadina protagonista anche del sabato, con diverse decine di bambini impegnati in una mini «Vigna storica» tutta per loro. E ancora: musica, spiedo, mercatini e tanta allegria a sancire il successo pieno dell’iniziativa, quest’anno in abbinata con la 39ª edizione de Lo Sbarazzo. Per tutta la giornata di domenica, centinaia di persone hanno attraversato anche la zona del Foro Boario, con le offerte speciali per lo shopping pensate ad hoc dall’associazione dei commercianti Le Vie di Rovato, tra buon cibo e animazione ad hoc rivolta ai più piccoli.