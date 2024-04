La umilia, maltratta e violenta: marito condannato a sei anni e mezzo

Filmava i rapporti contro la sua volontà: seconda condanna in quattro anni per l’uomo violento

3 ' di lettura

L'uomo è stato condannato ma è latitante © www.giornaledibrescia.it

Insulti: da un «semplice» stupida a quanto di più irripetibile. Percosse: da spinte «innocue» a calci e pugni, anche al volto. E poi minacce, anche di morte, e violenze, pure sessuali. Non si limitava a pretendere rapporti afferrandola per i capelli, trascinandola in camera, strappandole i vestiti di dosso. Li filmava anche. Per queste e per altre accuse, compresa la violazione del divieto di avvicinamento e lo stalking, ieri ha incassato la seconda condanna in poco meno di quattro anni. Dopo i