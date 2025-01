La strada tra Collio e Ivino torna agibile

Dopo sette mesi di tregenda, la strada comunale di collegamento tra la frazione e il capoluogo è stata ripristinata ed è ora nuovamente percorribile dai mezzi di trasporto. Parte della carreggiata era franata a metà maggio dell’anno scorso a causa delle piogge intense, lasciando così isolata una settantina di persone.

Sette mesi a piedi

Per circa sette mesi gli abitanti di Ivino sono stati costretti a percorrere a piedi un sentiero per scendere verso Collio e verso Brescia. Chi lavora o studia, insomma, si è visto costretto ogni giorno feriale, per parecchio tempo, a raggiungere il punto franato per superarlo sulle proprie gambe tramite il sentiero tracciato dalla Protezione civile per poi farsi venire a prendere da un mezzo oppure proseguire a piedi.

Solo chi disponeva di un mezzo 4x4 poteva servirsi di una via alternativa, impossibile, però, da percorrere con un mezzo normale. Una situazione di evidente disagio che non aveva mancato di accendere qualche polemica. Per rimettere in sesto la strada c’è voluto, come detto, tempo. Il Comune di Collio ha dovuto chiedere i fondi alla Regione «in quanto – aveva spiegato lo scorso luglio la sindaca Mirella Zanini –, visto l’importo dei lavori, che supera di gran lunga i 100.000 euro, l’ente non era in grado di effettuare con le proprie forze un intervento tempestivo».

Il contributo è stato poi concesso dall’ente locale, che per l’occasione aveva fatto una variazione di bilancio al fine di dare l’incarico di stesura del progetto a un geologo e a un ingegnere. «Il progetto è stato poi trasmesso al settore Sistemi verdi della Regione per l’ottenimento del parere vincolante – ha aggiunto la prima cittadina ad agosto scorso –, cui seguirà l’appalto dei lavori». Tra passaggi burocratici e lavori veri e propri (considerevoli, dato che si è dovuta ripristinare e rinforzare una strada su cui passano dei mezzi), la strada è stata infine riaperta alcuni giorni fa in concomitanza col Natale. «Finalmente il disagio fa parte del passato – ha osservato la sindaca –, anche se siamo consapevoli che occorrono altri lavori per rendere sicura tutta la via».