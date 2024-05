Maxi frana a Collio: a Ivino settanta persone isolate per 24 ore

Inizialmente sembrava una grossa crepa, da tenere sotto controllo, che si è fatta largo sulla strada. Ma di lì a poco si è aperta, causando una frana che si è portata via buona parte della carreggiata. È accaduto mercoledì sera a Collio, lungo la via comunale che dal capoluogo porta alla frazione di Ivino, complice la pioggia battente e praticamente ininterrotta. Da quel momento - erano circa le 20.30 - è stato impossibile per qualsiasi mezzo percorrere quel tragitto, con il risultato che la frazione, abitata da una settantina di persone, è rimasta completamente isolata per una giornata.

I volontari della Protezione civile di Collio si sono messi al lavoro per creare un sentiero che permetta a chi risiede nella frazione di andare al lavoro.