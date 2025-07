La Strada Festival, arriva la 18esima edizione

La Strada Festival compie 18 anni: il meglio del circo contemporaneo torna a Brescia dal 29 agosto al 14 settembre.

Il programma

Dalla comicità surreale al teatro urbano, passando per acrobazie, danza e installazioni poetiche: la Strada Festival taglia il traguardo della maggiore età con un programma internazionale e multidisciplinare che trasformerà ancora una volta Brescia in un palcoscenico a cielo aperto. Giunta alla 18esima edizione, la rassegna ideata da Circuito Claps e sostenuta da Comune di Brescia, ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Institut Ramon Llull, porterà in città 22 artisti da Italia, Svizzera e Catalogna/Spagna, per un totale di 13 giornate di spettacoli, 19 appuntamenti dal vivo e un’installazione per i più piccoli, distribuiti tra Parco Castelli, Arena del Parco, Piazza Vittoria e le vie del centro.

Il calendario

L’apertura, dal 29 agosto al 3 settembre, è affidata al Circo Madera, con due spettacoli sotto tendone al Parco Castelli: Gran Cabaret Madera e Psicomic!, un mix esplosivo di acrobazie, comicità e riflessioni sulla fragilità umana. Dal 5 al 7 settembre, spazio alla comicità poetica del gruppo svizzero Théâtre Circulaire con Porte-à-Faux, spettacolo clownesco e musicale con un protagonista d’eccezione: la porta. L’11 settembre tocca a Mr Ping Pong degli italiani i4elementi/Nando e Maila, tributo ironico e coinvolgente al mondo dello sport. Chiude la programmazione al Parco Castelli il pluripremiato Poi della compagnia catalana Cia D’Es Tro (12 e 13 settembre): un viaggio ipnotico tra giocoleria, arte circense e trottole giganti.

Il gran finale nel cuore della città

Nel weekend conclusivo, Piazza Vittoria si anima di spettacoli gratuiti per tutti: il 13 e 14 settembre la sit-com itinerante Sweet Home on Wheels, firmata da Adrian Schvarzstein e Paolo Martini, e l’irresistibile clown Jam con L’actitud, riflessione giocosa sull’arte di affrontare le difficoltà. Domenica 14, la piazza si trasforma anche in una ludoteca a cielo aperto con Whereisvalerio, installazione interattiva tra ingegno e creatività per grandi e piccoli. Gran finale alle ore 19 con Oltrepassare di Azioni fuori Posto: una performance itinerante che guida il pubblico dalla piazza al Castello in un cammino tra danza, suoni e poesia urbana.

Un festival che cresce e si rinnova

Dal 2008 a oggi, La Strada Festival è diventato un punto fermo dell’estate bresciana, capace di coniugare spettacolo e valorizzazione urbana. E anche quest’anno promette sorpresa, incanto e partecipazione, portando a Brescia le tendenze più innovative del circo contemporaneo. Il festival si inserisce nel progetto SummerClaps e nel cartellone «Brescia d’estate 2025 – Accade tutto qui». Gli spettacoli al Parco Castelli sono a pagamento (da 10 a 15 euro), mentre le attività in centro storico sono tutte gratuite. Programma completo, info e biglietti: www.claps.lombardia.it.