La seconda edizione di «Insieme verso la meta», giochi e sport per tutti i bambini

Il gioco e lo sport come strumenti di crescita per trasmettere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole, della disciplina, della condivisione. Il progetto «Insieme verso la meta - Lo sport in gioco. Costruiamo futuro insieme», giunto alla seconda edizione, promosso dall’associazione omonima in collaborazione con enti e realtà del territorio è nato proprio con l’obiettivo di fare del movimento e dell’attività sportiva il veicolo per la crescita sana e il benessere dei più piccoli.

La seconda edizione è cominciata lunedì scorso, al Parco Castelli, con la partecipazione di cinquecento bambini. Il Castelli e il Centro sportivo San Filippo sono i luoghi in cui le scuole, i bambini e le loro famiglie, alternando gioco e attività sportiva potranno divertirsi apprendendo l’etica dello sport e modelli comportamentali positivi.

Il calendario

I prossimi appuntamenti per il 2024 sono lunedì 15 aprile, al San Filippo, dalle 9.30 alle 12.30 per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia, e per tutti i bimbi, l’11 maggio al Castelli, il 18 maggio e il 14 settembre al San Filippo e il 28 settembre al Castelli dalle 15 alle 17.30.

Sono tanti i partner sportivi che si sono uniti all’iniziativa alla quale parteciperanno anche gli ex giocatori del Brescia Calcio. Tra i volti noti, anche David Moss, ex giocatore della Pallacanestro Brescia che ha raccontato come praticare tanti sport, in gioventù, gli abbia insegnato la disciplina e la capacità di fare squadra. Alessandro Cantoni, assessore allo Sport ha definito i promotori «gli architetti del carattere». Cristiana Pezzi, pedagogista dello sport e presidente di Insieme verso la meta è l’ideatrice del progetto, attivo dal 2017 con corsi scolastici ed extrascolastici. Per le informazioni e il programma sui singoli eventi si può scrivere a info@insiemeversolameta.com o telefonare al 3381081926.