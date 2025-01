La Riserva delle Piramidi di Zone: meraviglia da scoprire

Istituita nel 1984, la Riserva Naturale delle Piramidi di Zone prende il nome dalla particolare forma che il deposito morenico di sabbia, massi e ciottoli ha acquisito nel corso dei secoli, trasformandosi in lingua di roccia alte fino a 30 metri, con masse di grandi dimensioni adagiati sulla loro sommità, a fungere da scudi protettivi.

All’interno della riserva, ad un’altezza tra i 400 ed i 600 metri di altezza, si sviluppa un percorso ad anello di media difficoltà, che consente di ammirare da vicino le piramidi e i massi erratici che, presumibilmente, tra milioni di anni diverranno a loro volta piramidi di terra.

La Chiesa di San Giorgio a Cislano costituisce il punto di partenza dell’itinerario. Dopo pochi minuti si raggiungono il primo masso erratico e successivamente il primo di diversi punti panoramici sulle piramidi, che si incontreranno lungo il percorso per ora sempre in discesa. Giunti al bivio Monte Marone a destra e Sentiero delle Piramidi a sinistra, si svolta naturalmente a sinistra e il sentiero ora sarà in salita fino alla fine.

Il percorso

Lungo il percorso s’incontrano altri tre punti panoramici, l’ultimo dei quali si trova a fianco alla strada provinciale che conduce a Zone, dove si trova anche una fontanella. Si tratta di un percorso escursionistico della durata di un’ora e per una distanza di 2 chilometri e mezzo, con un dislivello in salita di 160 metri.

L’ingresso alla Riserva Naturale delle Piramidi di Zone ha un costo di euro due per tutti i visitatori a partire dai 7 anni. I biglietti possono essere acquistati presso Il Chiosco Food & Drink da Fabietto o al bar-ristorante Le Piramidi.

Per arrivare alla Riserva Naturale delle Piramidi di Zone ci sono due possibilità: dalla strada costiera ex Sp510, una volta giunti a Marone, si svolta in direzione di Zone. O dalla provinciale 510 Brescia/Valle Camonica, uscita Colpiano, svoltare a destra in direzione di Zone. Un consiglio: da evitare i periodi di pioggia e neve che rendono il sentiero piuttosto pericoloso ed è sconsigliato alle famiglie con bimbi molto piccoli.