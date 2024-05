La pioggia non ferma la Bcf Dream Cup, il «torneo di calcio senza limiti» per l’inclusione

La pioggia ha interrotto solo temporaneamente le partite in corso oggi e domani al centro sportivo Epas di via Gatti, a San Polo, nell'ambito della seconda edizione della Bcf Dream Cup, il «torneo senza limiti» di calcio, che promuove un profondo messaggio di inclusione. Alle 11.15 c’è stato il calcio di inizio del torneo, ripreso in diretta tv dalle telecamere di Teletutto, media partner dell’evento.

La manifestazione punta anche a raccogliere fondi per la creazione di una squadra di calcio per ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva di Brescia, che si chiamerà «Brescia Calcio femminile for special» e parteciperà al campionato Figc da settembre. Squadra che ha già un capitano: si tratta di Giuseppe Lombardi.

«Sono convinta che dobbiamo cambiare un pezzo di mondo per lasciarlo migliore di come l’abbiamo trovato - ha detto la presidente del Bcf Clara Gorno alle telecamere di Teletutto -. Le nostre under 15 e under 17 hanno vinto il campionato e ora stiamo lavorando alla creazione della nuova squadra for special: un impegno che richiede molte energie, fisiche ed economiche, dato che è previsto l’affiancamento di un educatore, un fisioterapista e di uno psicologo, ma sono sforzi che produrranno un risultato che non avrà prezzo».

Durante la mattinata è intervenuto anche l’ex calciatore (e figlio d’arte del papà Spillo) Mattia Altobelli, che si dedica con successo all’allenamento delle under 15 e delle under 17. Mattia si è avvicinato al mondo del calcio femminile per merito della figlia Carolina e di sua moglie. «Le ragazze ci mettono tutte loro stesse, hanno un sacco di energie - ha detto l’ex calciatore -: dà molta soddisfazione scendere in campo con loro».

Alle 15 di oggi ha preso il via il convegno «La persona al centro dello sviluppo sostenibile delle aziende», mentre domani alle 13 sarà la volta della tavola rotonda «Sport e prevenzione - Combattere il papilloma virus». Stasera alle 20, inoltre, ci sarà il concerto della «Si può fare band» e domani alle 17.30 le premiazioni del torneo, che vede partecipare squadre composte da grandi e piccini, diversamente abili e non. Per tutta la durata della manifestazione è attivo uno stand gastronomico.