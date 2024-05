Bcf Dream Cup, il torneo di calcio inclusivo, torna con la diretta su Teletutto

È stato soprannominato il «torneo senza limiti» perché porta un messaggio, e lo mette in pratica, di inclusione fuori e dentro il campo. Torna «Bcf Dream cup 2024», la seconda edizione dell’iniziativa che sarà ospitata questo weekend al centro sportivo di via Gatti, a Brescia.

Sabato 25 e domenica 26 maggio lo sport si farà strumento di aggregazione e si getteranno le basi (e raccoglieranno fondi) per creare una squadra di calcio per persone, ragazzi e ragazze, con disabilità intellettiva di Brescia che si chiamerà «Brescia Calcio femminile for special» e parteciperà al campionato Figc a partire da settembre.

Il programma

Si parte alle 10 di domani con la consegna delle maglie e la formazione delle squadre. Alle 11 il calcio d’inizio del torneo: a mostrarlo e raccontarlo in diretta tv ci saranno le telecamere di Teletutto, media partner dell’evento.

Ma non si giocherà solo a calcio: sempre domani, alle 15, si terrà il convegno «La persona al centro dello sviluppo sostenibile delle aziende» e domenica alle 13 la tavola rotonda «Sport e prevenzione - Combattere il papilloma virus». Sabato alle 20, poi, ci sarà il concerto della «Si può fare band» e domenica alle 17.30 le premiazioni del torneo.

Come partecipare

Per iscriversi alla Dream Cup c’è ancora qualche ora: entro venerdì va fatta una donazione minima di 15 euro specificando, nella causale, «Dream cup». Tutte le informazioni si possono trovare collegandosi al sito.