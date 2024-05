Grazie al calcio e nel nome dell’inclusione la «Bcf Dream Cup» alza l’asticella

Ci sono sogni che sembrano troppo grandi per essere realizzati e che invece, diventando di tutti, si avverano prima del previsto. È stato così per la Bcf Dream Cup, organizzata dal Brescia Calcio femminile: la manifestazione sportiva all’insegna dell’inclusione e della solidarietà.

Si tratta di un torneo, che quest’anno vedrà la sua seconda edizione il 25 e il 26 maggio al centro sportivo Epas di via Gatti 15 in città, che apre lo sport a tutti: le squadre saranno formate da bambini, genitori, nonni, persone con disabilità.

Quest’anno la novità sono gli open day per formare una squadra speciale: «L’anno scorso il successo è stato enorme, non ce lo aspettavamo – ha detto Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile - . Per questo quest’anno abbiamo alzato l’asticella e oltre al torneo cercheremo aiuto per formare la squadra Brescia femminile special». Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con Insuperabili mediante «Friends For Good» permetterà a 15 ragazzi e ragazze affetti da disabilità intellettiva di diventare una squadra che parteciperà al Torneo Dcps Figc Lombardia dalla prossima stagione.

Convegni

Durante le due giornate si svolgeranno anche due convegni: sabato 25 alle 15 «La persona al centro dello sviluppo sostenibile delle aziende» a cura di Paolo Pozzi, Hse manager del Gruppo AB, mentre domenica 26 maggio alle 13 si terrà «Sport e prevenzione – Combatetre il papilloma virus» con la dottoressa Manuela Lomini. La serata di sabato si concluderà con il concerto della «si Può fare Band» alle 20.

La presentazione della Bcf Dream Cup - © www.giornaledibrescia.it

Ulteriore collaborazione per la società sportiva guidata da Gorno quella con gli Istituti penitenziari bresciani: «Organizzeremo una partita all’interno del carcere Verziano – conclude Gorno – fra le nostre giocatrici e le detenute».

Con il Brescia Femminile hanno collaborato quest’anno Ideabili, che è una società sportiva dilettantistica nata per realizzare progetti di inclusione nello sport, Specialisterne Italia, azienda che offre formazione specifica a persone in difficoltà, e Insuperabili società non profit promotrice di un metodo per la crescita psicofisica di calciatori e calciatrici con disabilità.

Per partecipare basta collegarsi al sito dedicato (a questo link) entro il 20 maggio, fare una donazione minima di 15 euro e scrivere nelle note la volontà di iscriversi al torneo per entrambe le giornate o solo per una. La manifestazione sarà trasmessa su Teletutto.