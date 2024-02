Rischio valanghe, chiudono le Provinciali 345 e 669

A seguito delle analisi del nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia e in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore, è necessario chiudere per rischio valanghe (livello 4) da oggi la Sp 345 delle Tre Valli dalla località Campolaro e da domani la Sp 669 dalla località Gaver.

Secondo il bollettino valanghe dell'Arpa nella giornata di lunedì, le nuove abbondanti precipitazioni andranno ad incrementare e sovraccaricare il consistente strato di neve recente non ancora consolidato; il grado di pericolo rimarrà 4 ossia «forte» (la scala arriva fino a 5). Il distacco sarà possibile con un debole sovraccarico soprattutto su molti pendii ripidi ed in particolare dove presente manto vecchio (esposizioni settentrionali). A sud, l’intero recente manto nevoso poggia, quasi totalmente, su terreno scoperto non gelato, condizione che favorirà accentuati fenomeni di neviflusso. Saranno possibili numerose valanghe spontanee sia di fondo che di superficie, di dimensioni grandi e molto grandi