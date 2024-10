La Mille Miglia Usa accende i motori, l’Italian style arriva oltreoceano

Oggi il Warm Up regalerà le prime emozioni: prove cronometrate tra città e paesaggi da sogno

3 ' di lettura

Panorami incantevoli saranno attraversati dagli equipaggi © www.giornaledibrescia.it

A lezione di regolarità. Mille Miglia fa scuola negli Stati Uniti, con un evento ideato per preparare gli equipaggi americani ad affrontare al meglio la parte sportiva della corsa che si svolge in Italia. Entra oggi nel vivo la quinta edizione del Warm Up Usa: quattro giorni nei dintorni di Middleburg, in West Virginia, tra nozioni teoriche, prove in circuito, gare su strada e sfide 1 contro 1. Sognando la Freccia Rossa «Mille Miglia Warm Up Usa – spiega Federico Sesana, event manager di 1000 Mi