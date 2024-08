La mania olimpica sta completamente deflagrando a Roncadelle. Tutto oramai parla delle imprese d’oro di Alice Bellandi, Giovanni De Gennaro e Anna Danesi. E se c’è chi si immagina di ribattezzare il paese di novemila abitanti in Roncadoro, gli artigiani iniziano a partorire idee che si intonino al nuovo corso olimpico.

La gelateria «Sottozero», ad esempio, proprio per celebrare l’edizione storica dei Giochi vissuti dai roncadellesi più noti ha lanciato un nuovo gusto da ieri. Si chiama - manco a dirlo - «Tre ori» per ricordare Parigi 2024: yogurt variegato al miele, cereali, caramello e nocciole intere gli ingredienti della nuova prelibatezza da gustare, come fosse una medaglia olimpica.

Oltre alla festa, intanto, il Comune di Roncadelle sta pensando a qualcosa di permanente per ricordare l’impresa dei tre atleti di casa. Allo studio c’è infatti un murales che raffiguri appunto Bellandi, De Gennaro e Danesi con i tre ori conquistati a Parigi. Non solo per la memoria collettiva, ma anche per ispirare le nuove generazioni.