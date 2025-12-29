La luce di Giorgia Iseppi racconta l’impegno oltre la malattia

Giorgia Iseppi aveva 9 anni, inventava balletti e storielle, era forte per tutti. E ora che non c’è più, la sua luce ha scritto un libro. Pagine che sono dolore e speranza insieme. Certezza, meglio. Quella che muove i suoi genitori e i volontari che attorno a loro si sono riuniti nell’associazione 6 Luglio: a piccoli passi, stanno andando lontano.

Il libro

Il libro – «I miei occhi oltre la sofferenza» – è stato presentato la sera di Santa Lucia a San Felice. Una serata intensa e partecipata. In prima fila c’erano mamma, papà e sorellina di Giorgia. Con loro amici, volontari, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

A moderare l’incontro è stata la sindaca Marzia Manovali. Con lei, tra gli altri, sono intervenuti esponenti dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia costiera e rappresentanti di Admo e Aido. Presente anche una delle due giovani dottoresse che l’associazione sta sostenendo nel percorso di formazione, nell’ambito del «Progetto Giorgia».

Il volume racconta la storia vera di una bambina che – tra ricoveri, terapie e stanze d’ospedale – ha saputo restare viva dentro ogni gesto, ogni gioco, ogni disegno. La sua energia è diventata la spinta da cui ha preso forma un impegno collettivo: un’associazione che oggi lavora accanto alle famiglie che affrontano la malattia o la perdita di un figlio.

Le iniziative

Nata poco dopo la scomparsa di Giorgia, la 6 Luglio ha dato vita a una rete di iniziative: dalle campagne di sensibilizzazione alla vendita solidale di panettoni e uova di Pasqua, fino agli eventi pubblici come la «Color Run» e il «6 luglio in fiaba». In pochi anni, l’associazione è diventata un punto di riferimento per il territorio.

Con il libro, il percorso si arricchisce di una nuova tappa. Un’eredità viva da leggere, da condividere, da portare con sé. Tutte le informazioni sull’attività dell’associazione si trovano sul sito.