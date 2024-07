La linea dei bus tra Salò e Desenzano diventa stabile

Finalmente la linea del pullman Salò-Desenzano diventa stabile. Una buona notizia per chi si sposta con i mezzi sulla tratta che collega le due capitali del Garda bresciano, tra le più problematiche e meno servite dal trasporto pubblico.

Dopo l’estate

Per questo l’Agenzia del Tpl di Brescia, in collaborazione col Gruppo Arriva, attiva dal 2022, in forma sperimentale e nel solo periodo estivo, la linea autobus R-Link 204 che collega appunto Desenzano e Salò percorrendo la Sp572 per circa 22 km, attraversando la Valtenesi con fermate a Raffa di Puegango, al crociale di Manerba, Moniga, Padenghe e al Lido di Lonato, garantendo un interscambio sistematico con le altre linee del Tpl. Un servizio apprezzato e utilizzato, visto che quest’anno, una volta conclusa l’estate, il collegamento rimarrà attivo e sarà garantito anche in periodo autunnale, invernale e primaverile.

Turismo e non solo

«Una buona notizia - commenta l’Amministrazione comunale di Salò - che potenzia le connessioni della nostra città con i paesi vicini e con la stazione dei treni di Desenzano, garantendo un servizio pubblico di qualità assicurato da una cadenza ogni 30 minuti e che garantisce una reale alternativa all’uso dell’auto. Si ringrazia l’Agenzia Tpl per il lavoro svolto nell’impostare il servizio e nel garantire anche la pubblicizzazione sulla mappa regionale del trasporto ferroviario, favorendo così gli spostamenti turistici sostenibili verso il nostro territorio».

Le corse tra Salò e Desenzano e tra Desenzano e Salò sono in particolare utilizzate da pendolari e studenti universitari che hanno necessità di raggiungere la stazione dei treni e che ora potranno lasciare a casa l’auto. La linea ha inoltre una valenza turistica. «Salire su un treno a Milano - si legge sui volantini di Arriva - e ritrovarsi a Salò non è mai stato cosi semplice grazie agli orari in coincidenza presso la stazione di Desenzano. Una visita alla città di Salò, e poi si può proseguire in direzione di Gargnano». L’Alto Garda, da Salò in su, è infatti servito dalla linea R-link 202 che assicura collegamenti fra Brescia e Salò, Gardone Riviera, Maderno e Gargnano, con alcune corse per Limone e Riva del Garda. In questo caso la linea offre collegamenti ogni 30 minuti nei giorni feriali e ogni ora nei festivi.