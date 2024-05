La grande festa per la Brescia Dream Cup, che ora punta agli «Insuperabili»

Si è conclusa sull’onda dell’entusiasmo la seconda edizione della Bcf Dream cup, il torneo di calcio aperto a tutti, senza limiti di età e abilità, organizzato dal Brescia calcio femminile, Ideabili e Specialisterne Italia.

I componenti di «Gioia», «Speranza», «Tenerezza» - questi alcuni dei nomi delle squadre scese in campo - sono stati premiati nel tardo pomeriggio di oggi dalla presidente del Bcf Clara Gorno. Tutti hanno ricevuto i complimenti e un riconoscimento proprio perché il senso più profondo dell’iniziativa è quello di includere tutti e non escludere nessuno.

La due giorni, che ieri è iniziata alle 11.30 con il calcio d’inizio ripreso dalle telecamere di Teletutto, puntava anche a raccogliere i fondi per la costruzione della futura squadra calcio «Insuperabili», che accoglierà ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva di Brescia. L’iniziativa prevede, infatti, la presenza di un team multidisciplinare, necessario per affiancare la squadra negli allenamenti settimanali e nelle partite e dare supporto alle loro famiglie. Faranno parte dello staff, oltre all’allenatore, anche figure come lo psicologo, l’educatore e il fisioterapista.

Anche quest’anno la Dream Cup, che con la prima edizione del 2023 ha ottenuto il premio Broletto d'oro come miglior iniziativa di Brescia, è stata un grande successo. Sul campo si sono alternati bambini, anziani, persone con disabilità fisica e intellettiva, giocatrici del Brescia Calcio Femminile e dilettanti, tutti con la medesima possibilità di giocare insieme e di recuperare il senso solidale della comunità grazie alle regole speciali pensate per armonizzare il più possibile l’equilibrio e coinvolgere tutti. Partecipati anche gli appuntamenti a corollario del torneo, che hanno incluso momenti di sensibilizzazione fuori dal campo sulla diversità, laboratori e attività mirate a favorire l'inclusione sociale e la cura del territorio.