La Gardesana a Salò riapre venerdì alle 18

La Gardesana, chiusa a Salò da domenica 23, riaprirà domani, venerdì 28 giugno a partire dalle 18. Questa mattina c’è stato il previsto sopralluogo al cantiere Anas per i lavori di messa in sicurezza della strada statale Gardesana interessata dallo smottamento verificatosi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici di domenica scorsa, che ha comportato la chiusura nel tratto tra via Del Seminario e via Renzano, a monte dell’abitato di Salò, con la conseguente deviazione del traffico, anche pesante, nel centro storico cittadino.

«I lavori di messa in sicurezza - fanno sapere dal municipio dopo il sopralluogo odierno - proseguono secondo i tempi stabiliti. Come confermato dai tecnici in loco, la riapertura del tratto interessato è prevista per le ore 18 di venerdì 28 giugno, restando in attesa dell'ordinanza di Anas».

Il Comune ringrazia «tutti coloro che in queste giornate hanno lavorato senza sosta intorno all'area, i tecnici di Anas e quelli dell'azienda incaricata dei lavori, l'ufficio tecnico comunale e la Polizia locale di Salò».