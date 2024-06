Dopo lo smottamento, la Gardesana resta chiusa

Simone Bottura

Non arrivano buone notizie per la 45 bis a Salò: la statale resterà inaccessibile nel tratto tra via del Seminario e via Renzano almeno fino a venerdì

La Gardesana resta chiusa a Salò

A A Riduci Ingrandisci Non arrivano buone notizie dal fronte dello smottamento sulla 45 bis a Salò. La Gardesana resterà chiusa almeno fino a venerdì, forse sabato. La situazione sulla strada statale, chiusa da domenica a Salò nel tratto tra via del Seminario e via Renzano, appare più complessa di quanto si auspicava. È in movimento un fronte di circa 40/50 metri che deve essere messo in sicurezza da parte di Anas, che dovrà attivare un mezzo speciale. Probabilmente fino a venerdì, forse sabato, la 45 bis sopra Salò rimarrà chiusa con deviazione per il centro. Nella giornata di oggi, martedì 25 giugno, è attesa l’ordinanza di Anas, competente della tratta interessata, sui tempi di riapertura della strada.

