«La frana di Niscemi è ancora in movimento, ma la velocità rallenta»

Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha definito «prematuro» definire ora l'orizzonte per il ritorno alla normalità
Case in bilico sulla frana che ha interessato Niscemi - Ansa © www.giornaledibrescia.it
La frana di Niscemi «è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando». Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha definito "prematuro" definire ora l'orizzonte per il ritorno alla normalità.

«Stiamo monitorando, anche con il supporto dei satelliti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Argentina, il movimento franoso, che ci darà una precisa attenzione su quando sarà possibile fare un ragionamento di lungo periodo – ha aggiunto Ciciliano, intervistato da Non Stop News, su RTL 102.5 –. Però, fino a quando ci sarà acqua sul corpo di frana, quella frana sarà destinata a muoversi. Un po' come quando si costruiscono i castelli di sabbia, se ci si versa sopra acqua, il castello si scioglie».

Argomenti
frana di Niscemi
