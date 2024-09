La Fluo Run accende le vie del centro di Brescia

Un’invasione di colori per le strade della città. Si è svolta questa sera nel centro storico della Leonessa la 12esima edizione di Fluo Run, una corsa/camminata non competitiva aperta a tutti della lunghezza di 5 chilometri.

Organizzata Millennium Sport & Fitness, con il patrocinio del Comune di Brescia, la manifestazione, partita da Campo Marte, si è caratterizzata per la presenza di partecipanti con magliette fluo, in un gioco di colori, amplificato dal trucco sui volti e dai gadget luminosi, che ha affascinato anche le tante persone presenti in centro il sabato sera.